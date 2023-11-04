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Астана — Париж: Телерадиокомплекс Президента РК выпустил новый документальный фильм

Вчера, 11:33
АВТОР
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Акорда Вчера, 11:33
Вчера, 11:33
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Фото: Акорда

Телерадиокомплекс Президента РК представил новый документальный фильм "Астана-Париж", который посвящён итогам официального визита Президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним,  на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон посетил в Казахстан с официальным визитом по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. По итогам переговоров с Макроном Токаев заявил, что Казахстан верит в стратегическое партнёрство с Францией.  Лидеры двух стран провели переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудил вопросы международной и региональной повестки. Президент Франции поблагодарил казахстанского коллегу за его позицию относительно военных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Также стало известно, что в сентябре 2024 года заработает франко-казахский университет.

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