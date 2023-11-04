Астана — Париж: Телерадиокомплекс Президента РК выпустил новый документальный фильм

Телерадиокомплекс Президента РК представил новый документальный фильм "Астана-Париж", который посвящён итогам официального визита Президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон посетил в Казахстан с официальным визитом по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. По итогам переговоров с Макроном Токаев заявил, что Казахстан верит в стратегическое партнёрство с Францией. Лидеры двух стран провели переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудил вопросы международной и региональной повестки. Президент Франции поблагодарил казахстанского коллегу за его позицию относительно военных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Также стало известно, что в сентябре 2024 года заработает франко-казахский университет.