Макрон поблагодарил Токаева за его позицию относительно конфликтов на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за его позицию относительно войны в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

"В мире много кризисов, мы говорили об этом. Прежде всего, это Ближний и Средний Восток, агрессивная война России в Украине. Мы говорили об этих конфликтах в наших переговорах. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы привержены системе многосторонности, уважения устава ООН и международных норм, которые основываются на праве и уважении территориальной целостности.

Вы напомнили о важности соблюдения этих принципов, и я еще раз хочу об этом упомянуть. Хочу особенно поблагодарить вас за ваши позиции, которых вы придерживаетесь относительно войны в Украине. И относительно борьбы с обходом санкций", - сказал Макрон на брифинге в Акорде.