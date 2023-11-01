Макрон поблагодарил Токаева за его позицию относительно конфликтов на Ближнем Востоке
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Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за его позицию относительно войны в Украине, передаёт BaigeNews.kz.
"В мире много кризисов, мы говорили об этом. Прежде всего, это Ближний и Средний Восток, агрессивная война России в Украине. Мы говорили об этих конфликтах в наших переговорах. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы привержены системе многосторонности, уважения устава ООН и международных норм, которые основываются на праве и уважении территориальной целостности.
Вы напомнили о важности соблюдения этих принципов, и я еще раз хочу об этом упомянуть. Хочу особенно поблагодарить вас за ваши позиции, которых вы придерживаетесь относительно войны в Украине. И относительно борьбы с обходом санкций", - сказал Макрон на брифинге в Акорде.
Он подчеркнул, что его визит является доказательством того, что Казахстан и Франция идут в нужном направлении.
"Я ни в коем случае не недооцениваю того давления, которое может на вас оказываться различными акторами. Франция высоко ценит нашу дружбу. Мы идём по пути дружбы для укрепления наших отношений. Это дорога для вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких-либо держав, а хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами для того, чтобы служить вашему народу. Такая стратегия близка Франции.
Мы также любим выбирать наших друзей. Мы их уважаем в продолжительной перспективе. Когда мы нужны, мы на их на стороне. Мы уважаем их независимость. Если есть державы, которые хотели бы стать гегемонами или, которые непредсказуемы, очень важно иметь хороших друзей, которые действуют именно с такой философской позиции", - добавил президент Франции.
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