Около 18,7 млрд долларов инвестировала Франция в экономику Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в расширенном составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана подчеркнул, что первый визит французского лидера в Астану придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений и позволит вывести многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень.

"Франция – важный и надежный партнёр Казахстана в Европейском Союзе. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. Объем двусторонней торговли за восемь месяцев текущего года увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом, составив 2,7 млрд долларов", – сказал Президент.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, Франция инвестировала в экономику нашей страны около 18,7 млрд долларов. Совместные проекты реализуются в энергетической, строительной, аэрокосмической, фармацевтической отраслях, горнодобывающей и химической промышленности, машиностроении.

Президент Казахстана особо отметил личный вклад Президента Франции в развитие взаимовыгодных отношений и подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества на благо народов двух стран.

В ходе переговоров стороны также определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, включая "зеленую" энергетику, логистику, транзит, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизацию и образование.

Токаев в своем выступлении уделил особое внимание развитию культурных связей, заявив о необходимости продвижения французской культуры и языка в Казахстане.