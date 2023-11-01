  • 3 Ноября, 05:43
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Около 18,7 млрд долларов инвестировала Франция в экономику Казахстана

1 Ноября, 14:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz 1 Ноября, 14:31
1 Ноября, 14:31
455
Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в расширенном составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана подчеркнул, что первый визит французского лидера в Астану придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений и позволит вывести многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень.

"Франция – важный и надежный партнёр Казахстана в Европейском Союзе. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. Объем двусторонней торговли за восемь месяцев текущего года увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом, составив 2,7 млрд долларов", – сказал Президент.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, Франция инвестировала в экономику нашей страны около 18,7 млрд долларов. Совместные проекты реализуются в энергетической, строительной, аэрокосмической, фармацевтической отраслях, горнодобывающей и химической промышленности, машиностроении.

Президент Казахстана особо отметил личный вклад Президента Франции в развитие взаимовыгодных отношений и подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества на благо народов двух стран.

В ходе переговоров стороны также определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, включая "зеленую" энергетику, логистику, транзит, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизацию и образование.

Токаев в своем выступлении уделил особое внимание развитию культурных связей, заявив о необходимости продвижения французской культуры и языка в Казахстане.

Самое читаемое

Наверх