Казахско-французский университет появится в 2024 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в сентябре 2024 года заработает франко-казахский университет, передаёт BaigeNews.kz.

После переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым лидер Франции Эмманюэль Макрон отметил, что его страна готова приложить все усилия, чтобы преподавание французского языка вернулось в казахские школы. Он также заявил, что возлагает большие надежды на межправительственное соглашение, которое было подписано между образовательными организациями наших стран.

"Я очень рад, что сейчас возобновлено наше партнерство и с сентября 2024 года заработает франко-казахский университет. Важно, чтобы продвигались наши студенческие связи, студенческая мобильность, чтобы были стипендии для наших студентов", - сказал Эмманюэль Макрон.

Министра науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что этот университет создадут по аналогии с казахско-немецким. Также он сообщил, что будет создана отдельная рабочая группа для проработки данного вопроса.

"Мы также будем обсуждать возможность открытия в региональных университетах исследовательских кафедр с привлечением сильных французских университетов", - сообщил Саясат Нурбек.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь заявил, что Казахстан приложит все усилия, чтобы работать вместе в этой важной сфере.