Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде президента Франции Эмманюэля Макрона, передает BaigeNews.kz.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почётный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Ранее сообщалось, что в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.