Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
1 Ноября, 11:28
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1 Ноября, 11:281 Ноября, 11:28
669Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде президента Франции Эмманюэля Макрона, передает BaigeNews.kz.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почётный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.
Ранее сообщалось, что в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.
В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
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