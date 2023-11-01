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Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

1 Ноября, 11:28
АВТОР
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akorda.kz 1 Ноября, 11:28
1 Ноября, 11:28
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде президента Франции Эмманюэля Макрона, передает BaigeNews.kz.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почётный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

 

Ранее сообщалось, что в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

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