Энергетика, цифровизация, культура: о чём говорили Токаев с Макроном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном заявил, что Казахстан верит в стратегическое партнёрство с Францией, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан остаётся приверженным по своим обязательствам по продолжению сотрудничества с Францией. Мы верим в наше стратегическое партнёрство с Францией.

Мы определили несколько приоритетных областей для будущего взаимодействия, включая энергетику, критическое сырье, возобновляемые источники энергии, транзит и логистика, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизация, образование.

Я твердо верю, что осуществление этого списка приоритетов только увеличат наше достижение на благо наших народов. Мы также обменялись взглядами по укреплению диалога на международном уровне, отметили важность позитивного и устойчивого взаимодействия с надлежащей координацией по ключевой и глобальной повестке. Это все будет отражено в нашем совместном заявлении, которое мы примем", - сказал президент Казахстана.