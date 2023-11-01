Энергетика, цифровизация, культура: о чём говорили Токаев с Макроном
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном заявил, что Казахстан верит в стратегическое партнёрство с Францией, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахстан остаётся приверженным по своим обязательствам по продолжению сотрудничества с Францией. Мы верим в наше стратегическое партнёрство с Францией.
Мы определили несколько приоритетных областей для будущего взаимодействия, включая энергетику, критическое сырье, возобновляемые источники энергии, транзит и логистика, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизация, образование.
Я твердо верю, что осуществление этого списка приоритетов только увеличат наше достижение на благо наших народов. Мы также обменялись взглядами по укреплению диалога на международном уровне, отметили важность позитивного и устойчивого взаимодействия с надлежащей координацией по ключевой и глобальной повестке. Это все будет отражено в нашем совместном заявлении, которое мы примем", - сказал президент Казахстана.
Президент Казахстана также отдельно остановился на культурных связях с Францией.
"Я бы хотел отметить важность культурных связей и обменов в гуманитарной сфере. Мы поговорили о важности, необходимости продвижения французской культуры, французского языка в Казахстане. С нашей стороны мы будем прилагать все усилия, чтобы поработать в этой важной сфере. Для народа Казахстана важно узнавать больше о Франции, о культуре, и конечно же, учить французский язык", - заключил президент.
Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Казахстан с официальным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
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