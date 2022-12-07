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Сегодня, 12:10
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221Фото: inform.kz
Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
Указом главы государства Байханов Асаин Куандыкович назначен акимом Павлодарской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".
Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил от должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. До назначения нового главы региона временно исполняющим обязанности акима был назначен Олег Крук.
Напомним, после увольнения Абылкаир Скаков извинился перед жителями Экибастуза, которые из-за аварии на ТЭЦ остались без тепла в домах в лютый мороз. Скаков заявил, что не снимает с себя ответственности.
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