100 детей родилось в Казахстане с начала паводков

В регионах республики, где действует режим ЧС в связи с масштабной паводковой ситуацией, благополучно появились на свет 100 детей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Больше всего новорожденных — в Акмолинской области — 32 малыша.

В Западно-Казахстанской появилось на свет 22 ребенка. Дети родились также в Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Абайской областях.

С начала паводков в регионах эвакуировали 84 беременных женщин. Из них госпитализировали 31 — с ближайшими сроками родов.

Эвакуированная из подтопленного города Кульсары (Атырауская область) женщина родила ребенка в машине скорой помощи. За прошедшие сутки из города пришлось эвакуировать 12 женщин из роддома.

С начала паводков Казахстане спасли более 72 тысяч человек, из них больше 16 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

Около трех тысяч медработников трудятся на месте паводков в Казахстане наравне со спасателями и другими экстренными службами. Они работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойный доступ к медицинской помощи для всех нуждающихся.