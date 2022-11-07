Жёсткие меры и комплексная проверка: Токаев высказался о гибели шахтёров на "АрселорМиттал Темиртау"

Фото: funart.pro

Президент Казахстана поручил провести комплексную проверку предприятия и принять жёсткие меры в отношении АО "Арселор Миттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

"К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан. Несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше. В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам", - сказал президент.

По слова Токаева, важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и модернизацию предприятия.

"Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать всё, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное", - отметил Глава государства.

Напомним, ночью третьего ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия пять человек погибли, ещё четверо шахтёров были госпитализированы. По факту ЧП полиция проводит расследование.

В Минэкологии отметили, что компании "АрселорМиттал Темиртау" грозит многомиллиардный штраф в связи неисполнением требований по сокращению отходов в атмосферу.