  • 4 Апреля, 05:58
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Жители Шымкента выращивали коноплю в съемной квартире

Сегодня, 05:11
АВТОР
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стоп-кадр из видео Сегодня, 05:11
Сегодня, 05:11
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Фото: стоп-кадр из видео

Две фитолаборатории ликвидировали в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу ДП города.

Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Шымкента остановили автомобиль марки Volkswagen Touareg.

За рулем был 37-летний житель города. В салоне автомобиля обнаружены 2 пластиковые емкости с марихуаной. 

"При проверке арендуемой задержанным квартиры выявлена фитолаборатория. В оборудованной специальной вентиляционной системой, светодиодными лампами, приборами измерения влажности, термометрами и автоматическим поливом помещении он выращивал коноплю. Такую же лабораторию полиция установила в доме одноклассника мужчины. Общая масса изъятых наркотических средств свыше 13 кг. Это кусты и саженцы конопли и 15 однолитровых емкостей с марихуаной",  рассказали в полиции.

Подозреваемые взяты под стражу. Проводится расследование.

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