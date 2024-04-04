Жители Шымкента выращивали коноплю в съемной квартире

Две фитолаборатории ликвидировали в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу ДП города.

Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Шымкента остановили автомобиль марки Volkswagen Touareg.

За рулем был 37-летний житель города. В салоне автомобиля обнаружены 2 пластиковые емкости с марихуаной.

"При проверке арендуемой задержанным квартиры выявлена фитолаборатория. В оборудованной специальной вентиляционной системой, светодиодными лампами, приборами измерения влажности, термометрами и автоматическим поливом помещении он выращивал коноплю. Такую же лабораторию полиция установила в доме одноклассника мужчины. Общая масса изъятых наркотических средств свыше 13 кг. Это кусты и саженцы конопли и 15 однолитровых емкостей с марихуаной", — рассказали в полиции.

Подозреваемые взяты под стражу. Проводится расследование.