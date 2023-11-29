Житель Актау выбрасывал мебель из окна

В Актау жильца дома № 66 в 4 микрорайоне сняли на видео, когда он выбрасывал из окна своей квартиры мебель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Сотрудники управления полиции города установили личность мужчины и привлекли его к ответственности. На него составили административный протокол по части 1 статьи 434-2 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". Ему грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Мужчина заверил, что уберет всё выброшенное.

"Акимат Актау и городское управление полиции просят жителей не совершать противоправных действий, как на видео", — напомнили в акимате.

В январе в Актау из окна шестого этажа выбросили мебель - кресло от кухонного "уголка" упало на голову проходящему мимо мужчине. Он поступил в Мангистаускую областную больницу с переломом шейного позвонка.

В результате происшествия 39-летнего пострадавшего парализовало. Приехавшие из Астаны специалисты Национального центра нейрохирургии провели мужчине операцию. Спустя восемь месяцев он скончался.

Полиция завела уголовное дело, но тех, кто выбросил мебель из окна шестого этажа, так и не нашли.