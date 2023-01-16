На голову прохожему сбросили мебель в Актау - мужчина парализован

Фото: inaktau.kz

В Актау из окна шестого этажа выбросили мебель - кресло от кухонного уголка упало прямо на голову проходящему мимо мужчине. В результате пострадавшего парализовало, передает BаigeNews.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Издание сообщает, что мужчину госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с переломом шейного позвонка.

Его родственники рассказали, что инцидент произошел 12 января.

"Говорят, что там живет многодетная семья, 11 детей. Примерно во время происшествия на галерее видели подростка лет 12-13. Родителей, по их словам, не было дома. Мы ищем свидетелей, которые могли видеть этот момент сброса дивана. Просим обращаться по телефону +7 702 811 03 82", - рассказал брат потерпевшего Аман.

Сейчас пострадавший в больнице. По словам родных, у него перелом шейного позвонка, не работают руки и ноги.