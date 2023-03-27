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Сегодня, 04:45
134
134Фото: рixabay
Мебель выбросили на мужчину в Актау: пострадавший парализован
О состоянии пациента сообщили в областной больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По словам медиков, 39-летний мужчина по-прежнему находится в больнице.
"Мужчина парализован. Состояние стабильное", - ответили в областной больнице.
В департаменте полиции региона сообщили, что уголовное дело еще не закрыли. Расследование продолжается.
Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. Мужчину госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с переломом шейного позвонка. Для проведения операции в конце января прибыли врачи из Астаны.
Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. Мужчину госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с переломом шейного позвонка. Для проведения операции в конце января прибыли врачи из Астаны.
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