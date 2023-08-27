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Мебель скинули на мужчину в Актау: пострадавший умер, а виновного так и не нашли

Сегодня, 10:23
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Сергей Кораблев/Lada.kz Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: Сергей Кораблев/Lada.kz

В Актау спустя восемь месяцев скончался мужчина, на которого в январе этого года с шестого этажа упал диван. О смерти сообщил его брат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам родственника, о кончине своего брата он узнал 26 августа от медиков.

"Нам пришлось приглашать специалистов из Германии и России, потому что ни один врач из Казахстана не принял его из-за осложнений с пролежнями. Куда мы только не обращались", — говорит брат скончавшегося 39-летнего мужчины.

Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне Актау на прохожего сбросили мебель. Правоохранители завели уголовное дело.

Для проведения операции в конце января прибыли врачи из Астаны. Позже в больнице сообщили о состоянии пострадавшего. По словам медиков, 39-летний мужчина парализован. Позже Пострадавшего мужчину прооперировали. В мае этого года стало известно, что виновный так и не найден.

 

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