В Актау мужчине, на которого сбросили диван на голову, заменили позвоночник

Фото: vnimanie.pro

В Актау специалисты Национального центра нейрохирургии провели операцию пациенту с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга, передаёт BaigeNews.kz.

39-летний мужчина, на которого упал диван, выброшенный с шестого этажа, в результате несчастного случая получил серьезные травмы. Его полностью парализовало.

- Позвоночник был полностью заменен имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжелое. Сейчас пациент в реанимации, - сказал заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.

Медики заявили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение.