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  • В Актау мужчине, на которого сбросили диван на голову, заменили позвоночник
vnimanie.pro Сегодня, 16:51
226
Сегодня, 16:51
226
Фото: vnimanie.pro

В Актау мужчине, на которого сбросили диван на голову, заменили позвоночник

В Актау специалисты Национального центра нейрохирургии провели операцию пациенту с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга, передаёт BaigeNews.kz.

39-летний мужчина, на которого упал диван, выброшенный с шестого этажа, в результате несчастного случая получил серьезные травмы. Его полностью парализовало.

- Позвоночник был полностью заменен имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжелое. Сейчас пациент в реанимации, - сказал заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.

Медики заявили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение.

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#Актау #операция #врачи
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:51
226
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