Женская сборная Казахстана по теннису вошла в топ-10 мирового рейтинга

Международная федерация тенниса обновила мировой табель о рангах. Сборная Казахстана заняла в нём девятое место, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

На завершившемся на днях командном чемпионате мира - финальной стадии "Кубка Билли Джин Кинг" - было четыре группы по три команды в каждой. Сборная Казахстана заняла второе место в своей группе, опередив Австралию и уступив первую строчку Словении. Таким образом, наша команда пробилась в восьмерку сильнейших мирового первенства. Но с учётом показателей всех сборных и большего количества ранее набранных очков у других команд, итоговое место казахстанок в мировом рейтинге по итогам 2023-го года будет девятым.

Казахстанки обошли команды Германии, Словакии, Румынии, Бельгии, Великобритании, Польши и другие.

Наивысшей позицией в мировом рейтинге в истории казахстанской национальной женской команды было седьмое место в апреле этого года.

Лидером среди женских сборных впервые стала команда Канады, которая также впервые в своей истории выиграла "Кубок Билли Джин Кинг". За ней в топ-10 расположились сборные Австралии, Швейцарии, Чехии, Италии, Франции, Испании, США, Казахстана и Германии.