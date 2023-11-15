Женская сборная Казахстана по теннису вошла в топ-10 мирового рейтинга
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Международная федерация тенниса обновила мировой табель о рангах. Сборная Казахстана заняла в нём девятое место, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
На завершившемся на днях командном чемпионате мира - финальной стадии "Кубка Билли Джин Кинг" - было четыре группы по три команды в каждой. Сборная Казахстана заняла второе место в своей группе, опередив Австралию и уступив первую строчку Словении. Таким образом, наша команда пробилась в восьмерку сильнейших мирового первенства. Но с учётом показателей всех сборных и большего количества ранее набранных очков у других команд, итоговое место казахстанок в мировом рейтинге по итогам 2023-го года будет девятым.
Казахстанки обошли команды Германии, Словакии, Румынии, Бельгии, Великобритании, Польши и другие.
Наивысшей позицией в мировом рейтинге в истории казахстанской национальной женской команды было седьмое место в апреле этого года.
Лидером среди женских сборных впервые стала команда Канады, которая также впервые в своей истории выиграла "Кубок Билли Джин Кинг". За ней в топ-10 расположились сборные Австралии, Швейцарии, Чехии, Италии, Франции, Испании, США, Казахстана и Германии.
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