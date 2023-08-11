  • 11 Августа, 18:56
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Женщина выпрыгнула с третьего этажа роддома в Каскелене

Сегодня, 18:24
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: pxhere.com

Роженица, лишившаяся ребёнка, хотела покончить жизнь самоубийством в Каскелене, передаёт BaigeNews.kz. В полиции прокомментировали инцидент.

"10 августа в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что в ЦРБ Каскелена выпрыгнула с третьего этажа родильного отделения гражданка К., 1986 года рождения. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК. Женщина допрошена. Она рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством из-за того, что у неё умер плод. Претензии к медицинскому персоналу она не имеет", - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование для обеспечения объективности, всесторонности и полноты разрешения факта.

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