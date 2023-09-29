Женщина бросила младенца в кафе на рынке Актобе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В чайхане в районе Центрального рынка Актобе найден новорожденный ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Информация о найденном младенце поступила в полицию 29 сентября.
"Прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции установили, что в 10:00 девушка оставила работнику чайханы, 44-летней женщине, трёхнедельную девочку. Она попросила женщину присмотреть за ребёнком несколько минут, пока она сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию", - сообщили в МВД.
Сотрудники полиции доставили ребёнка в отдел и вызвали бригаду скорой помощи. По словам медиков, состояние младенца стабильное.
Инспектор ювенальной полиции ОМПС ГОП №3 УП Актобе Жаннур Абдоллаева поменяла ребёнку подгузник, накормила молочной смесью и доставила в дом малютки.
Ведётся розыск женщины, оставившей ребёнка.
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- "Строили как для баранов": жители Шымкента замерзают в квартирах по госпрограмме
- Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов