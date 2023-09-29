Женщина бросила младенца в кафе на рынке Актобе

В чайхане в районе Центрального рынка Актобе найден новорожденный ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Информация о найденном младенце поступила в полицию 29 сентября.

"Прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции установили, что в 10:00 девушка оставила работнику чайханы, 44-летней женщине, трёхнедельную девочку. Она попросила женщину присмотреть за ребёнком несколько минут, пока она сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию", - сообщили в МВД.

Сотрудники полиции доставили ребёнка в отдел и вызвали бригаду скорой помощи. По словам медиков, состояние младенца стабильное.

Инспектор ювенальной полиции ОМПС ГОП №3 УП Актобе Жаннур Абдоллаева поменяла ребёнку подгузник, накормила молочной смесью и доставила в дом малютки.

Ведётся розыск женщины, оставившей ребёнка.