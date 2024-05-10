Жена дипломата заявила о бытовом насилии: появились новые подробности

В Астане возбудили уголовное дело по факту избиения Мамаш Карины её супругом, советником посла Казахстана в ОАЭ Сакеном Мамаш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полиции.

Ранее Карина Мамаш записала видеобращение. Она заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.

В МИДе сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаш, которая заявила о регулярном насилии со стороны мужа, возвращается в Казахстан.