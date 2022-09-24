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Анастасия Королькова/ФИДЕ Сегодня, 01:02
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Фото: Анастасия Королькова/ФИДЕ

Жансая Абдумалик одержала первую победу на Гран-при ФИДЕ

В шестом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ в Астане Жансая Абдумалик одержала первую победу, а Бибисара Асаубаева потерпела первое поражение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шрёдингера".

Жансая обыграла россиянку Полину Шувалову, а Бибисара проиграла польской шахматистке Алине Кашлинской. В пятом туре Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно, а Абдумалик потерпела первое поражение на турнире от китаянки Чжу Цзиньэр.

Перед днем отдыха у Жансаи - 1 победа, 4 ничьи, 1 поражение и пятая строчка в турнирной таблице. У Бибисары также 1 победа, 4 ничьи, 1 поражение, но шестая строчка.

7-й тур пройдет 25 сентября и начнется в 15:15. Абдумалик сыграет с россиянкой Александрой Костенюк, а Асаубаева - с Шуваловой.

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#шахматы
Журналист
Сегодня, 01:02
133
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