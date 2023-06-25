Жалгас Жумагулов потерпел поражение в последнем бою по контракту с UFC

Фото: Sports.kz

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США, штат Флорида), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жумагулов провел бой с американцем Джошуа Ваном (7-1) по прозвищу "Бесстрашный". Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Вана раздельным решением судей.

Таким образом, Джошуа Ван одержал восьмую победу в профессиональной карьере, а Жалгас Жумагулов потерпел девятое поражение. Добавим, что для Жумагулова это поражение стало уже шестым в UFC (всего при одной победе). Что касается Вана, то он с победы дебютировал в крупнейшем ММА-промоушне. Также стоит все свои победы в профи американец одержал досрочно.