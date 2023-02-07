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Землетрясение в Турции: из Казахстана вылетят свыше 40 спасателей и врачей на помощь
Сотрудники МЧС и врачи вылетят вТурцию для оказания помощи жителям после мощных землетрясений,передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев в эфире телеканала Jibek Joly рассказал о помощи, которую готов оказать Казахстан Турции.
"Сегодня рано утром в Турецкой Республике произошла серия землетрясений в центральных регионах. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан готов оказать помощь. Спасатели Министерства по ЧС сейчас проводят погрузку в самолет. Вылетаем из Алматы со спасателями республиканского оперативного спасательного отряда. Многие из них имеют международный класс спасателей, а также вылетают медицинские работники. В количестве 41 человека вылетаем в Турецкую Республику", - озвучил Кульшимбаев.
Он также отметил, что с собой казахстанские спасатели берут специальное оборудование, технику в виде аварийно-спасательных автомобилей, также медицинское оборудование, пневмо-модульные палатки, гидравлические спасательные инструменты.
Кроме того, в Турцию также вылетают специальные кинологические расчеты министерства - служебные собаки.
Напомним, 6 февраля в Турции недалеко от границы с Сирией произошло мощное землетрясение.
В свою очередь, Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования турецкому коллеге и сообщил о готовности оказать необходимую помощь.
В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что информация о пострадавших казахстанцах при землетрясении в Турции не поступала.
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