Токаев выразил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Турции

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Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

"Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжёлый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу", – говорится в телеграмме.

Президент также сообщил, что Казахстан готов оказать соответствующую помощь Турции.

Напомним, ночью 6 февраля произошло мощное землетрясение, в результате которого обрушились здания, и люди оказались под завалами.

СМИ сообщили уже о более 200 погибших, число жертв неуклонно растёт.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км, вблизи города Газиантеп.