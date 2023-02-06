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kstnews.kz Сегодня, 15:29
247
Сегодня, 15:29
247
Фото: kstnews.kz

Казахстанцев среди пострадавших в Турции и Сирии нет – МИД

Пострадавших и погибших казахстанцев в Турции нет. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел нашей республики Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"По информации нашего посольства в Турецкой Республике, по состоянию на 15:00 по времени Астаны обращений граждан Казахстана после массивного землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. В настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет. Следует отметить, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются", - сообщил он.

Кроме того, он добавил, что постарадавших казахстанцев в Сирии так же нет.

Напомним, несколько часов назад в Турции недалеко от границы с Сирией произошло мощное землетрясение.

 

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#Турция #Сирия #землетрясение #казахстанцы
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:29
247
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