Казахстанцев среди пострадавших в Турции и Сирии нет – МИД

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Пострадавших и погибших казахстанцев в Турции нет. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел нашей республики Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"По информации нашего посольства в Турецкой Республике, по состоянию на 15:00 по времени Астаны обращений граждан Казахстана после массивного землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. В настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет. Следует отметить, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются", - сообщил он.

Кроме того, он добавил, что постарадавших казахстанцев в Сирии так же нет.

Напомним, несколько часов назад в Турции недалеко от границы с Сирией произошло мощное землетрясение.