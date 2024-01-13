Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Жетысу

13 января в 22:08 сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого расположен в 230 километрах от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Энергетический класс землетрясения составил 9, 7; магнитуда MPV — 4, 6; координаты эпицентра — 44.80° с.ш. 78.74° в.д; глубина — 15 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Текели, 3 балла.

11 января было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 856 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.

Ранее казахстанские сейсмологи рассказали, какое землетрясение может стать для Алматы разрушительным.

Они также прокомментировали слухи о якобы грядущем разрушительном землетрясении в городе, заявив, что с 10 по 17 января в Алматы серьёзных колебаний не ожидается.