Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Жетысу
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13 января в 22:08 сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого расположен в 230 километрах от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Энергетический класс землетрясения составил 9, 7; магнитуда MPV — 4, 6; координаты эпицентра — 44.80° с.ш. 78.74° в.д; глубина — 15 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Текели, 3 балла.
11 января было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 856 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.
Ранее казахстанские сейсмологи рассказали, какое землетрясение может стать для Алматы разрушительным.
Они также прокомментировали слухи о якобы грядущем разрушительном землетрясении в городе, заявив, что с 10 по 17 января в Алматы серьёзных колебаний не ожидается.
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