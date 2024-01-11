Землетрясение почувствовали жители Шымкента

Сеть сейсмических станций в Казахстане зарегистрировала землетрясение. Подземные толчки почувствовали жители Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

"ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 января в 15:20 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 856 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана", - сообщили сейсмологи.