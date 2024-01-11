Землетрясение почувствовали жители Шымкента
Сегодня, 15:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
104Фото: pxhere.com
Сеть сейсмических станций в Казахстане зарегистрировала землетрясение. Подземные толчки почувствовали жители Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.
"ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 января в 15:20 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 856 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана", - сообщили сейсмологи.
Энергетический класс землетрясения 13.6.
Магнитуда MPV 6.4.
Координаты эпицентра 37.01° с.ш. 70.92° в.д.
Глубина 180 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шымкент, Жамбыл - 2 балла.
Самое читаемое