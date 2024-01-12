Алматы не выдержит землетрясения силой от 7 баллов – сейсмологи

Сейсмологи рассказали, какое землетрясение может стать для Алматы разрушительным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Как выяснилось, крупнейший город страны не выдержит подземные толчки силой от семи баллов. Что же касается многоэтажек, которые построили прямо на тектонических разломах, то для них все не так однозначно. Насколько опасно жить в этих ЖК, специалисты ответить не решаются. Карта 40-летней давности могла устареть.

"Разломы в свое время, в конце 70-х – начале 80-х годов, были выделены с помощью специальных аппаратурных исследований. Необходимо другими методами провести исследования современной активности этих тектонических разломов", - сказал замдиректора Национального научного центра сейсмологических исследований и мониторинга Нурсарсен Узбеков.

По данным Национального научного центра сейсмологических исследований и мониторинга, в Алматы проверили 17 тысяч зданий. Но какие из них являются безопасными, станет известно только после окончания аудита.

Жители города с начала недели напуганы слухами о грядущем разрушительном землетрясении. Один из блогеров заявил, что 15 января ожидаются сильные подземные толчки.

Сейсмологи внесли ясность в вопросе сомнительных высказываний: с 10 по 17 января в самом крупном городе страны серьезных колебаний не ожидается.