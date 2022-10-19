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  • Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского
esquire.kz Сегодня, 09:32
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Фото: esquire.kz

Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублёвского, известного своими скандальными высказываниями. Об этом говорится в Указе на сайте офиса главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Уволить Врублёвского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в опубликованном документе.

Нового главу дипломатической миссии в Казахстане ещё не утвердили, пока в стране назначен временный поверенный Украины.

Напомним, Врублёвский в интервью казахстанскому блогеру позволил себе резкое высказывание в адрес русских, чем вызвал массу недовольства в Сети. МИД Казахстана выразило протест послу Украины, а Совет Ассамблеи народа Казахстана народа осудил позицию Петра Врублевского. Позже посол принёс извинения за своё высказывание. СМИ сообщали, что после скандала он уехал из Казахстана.

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#посол Украины #МИД #увольнение
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 09:32
366
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