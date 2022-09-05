Посол Украины извинился за своё высказывание в адрес русских

Фото: esquire.kz

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за своё скандальное высказывание, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"Мы пригласили посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", — сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Напомним, Врублевский в интервью казахстанскому блогеру позволил себе резкое высказывание в адрес русских, чем вызвал массу недовольства в Сети. МИД Казахстана выразило протест послу Украины, а Совет Ассамблеи народа Казахстана народа осудил позицию Петра Врублевского.