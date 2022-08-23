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  • МИД Казахстана выразило протест послу Украины по поводу его скандального высказывания
пресс-служба МИД Сегодня, 14:07
921
Фото: пресс-служба МИД

МИД Казахстана выразило протест послу Украины по поводу его скандального высказывания

В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялась встреча замглавы ведомства Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублёвским по поводу его высказывания, передает BaigeNews.kz. Дипломат негативно выразился в адрес граждан Российской Федерации. 

"В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - сообщает пресс-служба МИД. 

Напомним, ранее Ассамблея народов Казахстана осудила высказывание Врублёвского в интервью одному из казахстанских блогеров. В АНК назвали "недопустимыми" высказывания посла, касающиеся взаимоотношений Украины и России.

"В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили. Дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды. Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", - отмечается в заявлении АНК. 

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#международные отношения #МИД #Посол Украины в РК
Сегодня, 14:07
921
Журналист

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