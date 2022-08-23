МИД Казахстана выразило протест послу Украины по поводу его скандального высказывания

Фото: пресс-служба МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялась встреча замглавы ведомства Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублёвским по поводу его высказывания, передает BaigeNews.kz. Дипломат негативно выразился в адрес граждан Российской Федерации.

"В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, ранее Ассамблея народов Казахстана осудила высказывание Врублёвского в интервью одному из казахстанских блогеров. В АНК назвали "недопустимыми" высказывания посла, касающиеся взаимоотношений Украины и России.