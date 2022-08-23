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ULYSMEDIA / YouTube Сегодня, 11:55
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Фото: ULYSMEDIA / YouTube

АНК осудила высказывание посла Украины в Казахстане

Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывание посла Украины в РК Петра Врублёвского в интервью одному из казахстанских блогеров, передаёт BaigeNews.kz

В АНК считают "недопустимыми" высказывания посла, касающиеся взаимоотношений Украины и России.

"В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили. Дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды. Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", — отмечается в заявлении АНК.

Казахстанцев призвали "не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей".

 

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#Ассамблея народа Казахстана #посол #Украина
Сегодня, 11:55
2359
Журналист

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