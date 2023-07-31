Здание бывшего пятизвёздочного отеля Астаны займёт медвуз

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Медицинский университет "Астана" переедет в пустующее здание бывшего отеля "Рамада Плаза", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Несколько месяцев назад здание бывшего отеля "Рамада Плаза" было передано на баланс министерства здравоохранения РК для нужд медицинского университета "Астана". В настоящий момент здесь идут ремонтные работы, ведётся подготовка для заселения студентов и организации пространства", — сообщила руководитель пресс-службы медицинского университета "Астана" Гаухар Акбасова.

25 лет назад это здание распахнуло свои двери для приёма высокопоставленных гостей столицы. Здесь располагался первый пятизвёздочный отель Астаны, который тогда назвали "Интерконтиненталь". В нем останавливались главы разных государств, дипломаты и другие высокие гости. Спустя годы гостиницу переименовали в "Рамада Плаза". Она принимала постояльцев до 2018 года.

Определить хозяина закрывшейся гостиницы не могли пять лет. Сначала 22 этажа хотели отдать столичной полиции, затем сотрудникам Минфина. В разгар пандемии коронавируса здесь устроили госпиталь.

До заселения медвуза на некоторое время в отель переедет дворец творчества "Шабыт", в котором располагается Казахский национальный университет искусств (КазНУИ).

"В связи с реконструкцией здания "Шабыт". Примерно полтора года. Там общая площадь 33 тысячи квадратов, из них 23 тысячи квадратов решением комиссии передано нам в безвозмездное временное пользование", — сообщил руководитель административно-хозяйственной части КазНУИ Тохтарбек Есенов.