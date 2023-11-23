Завершился рабочий визит Токаева в Минск
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Акорда опубликовала видео по итогам рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Минск, передаёт BaigeNews.kz.
Во время визита глава государства выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В заседании приняли участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана — Садыр Жапаров, России — Владимир Путин, Таджикистана — Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
В ходе сессии обсуждены актуальные аспекты обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подведены итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году, определены планы на предстоящий период.
Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность по поводу конфликта на Ближнем Востоке, а также заявил, что разделяет озабоченность партнёров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции, отметив, что Казахстан готов совместно с государствами — участниками Организации и далее противостоять этим вызовам.
С 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Казахстану. В связи с этим президент предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность Организации в период председательства Казахстана.
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