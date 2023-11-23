  • 23 Ноября, 14:51
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Как встретили Касым-Жомарта Токаева в Минске

Сегодня, 14:41
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Акорда Сегодня, 14:41
Сегодня, 14:41
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

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