Как встретили Касым-Жомарта Токаева в Минске
Сегодня, 14:41
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Сегодня, 14:41Сегодня, 14:41
59Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
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