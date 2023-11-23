Токаев выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

В заседании приняли участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана - Садыр Жапаров, России - Владимир Путин, Таджикистана - Эмомали Рахмон, а также Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

В ходе сессии обсуждены актуальные аспекты обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подведены итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году, определены планы на предстоящий период.

Кроме того, лидеры государств обменялись мнениями по вопросам глобальной повестки дня.

В выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сессия проходит в очень сложных специфических условиях стремительно нарастающей деградации международной обстановки. Напряжённой складывается ситуация на евразийском континенте и по периметру зоны ответственности ОДКБ. По его мнению, особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке.

"В результате конфликта страдает мирное население, в большом количестве погибли безвинные люди, в том числе дети. Мириться с этим невозможно. Казахстан оказал гуманитарную помощь жителям Газы в размере одного миллиона долларов, отправив её в структуру ООН – UNRWA/БАПОР, которая понесла беспрецедентные потери среди своего персонала, но героически продолжает свою работу. Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", – сказал президент.

Глава государства заявил, что Казахстан приветствует последние договорённости о временном перемирии.

"Мы с самого начала настаивали на том, чтобы конфликтующие стороны приложили все усилия для объявления гуманитарной паузы и использования её для выработки долгосрочных мер урегулирования. Кроме того, следует, наконец, под эгидой ООН обеспечить право палестинцев на создание полноценного государства по формуле "Два государства для двух народов". В этой сложнейшей ситуации тем более важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также обратил внимание на непростую ситуацию в Афганистане и призвал международное сообщество продолжить оказывать помощь афганскому народу.

"Считаем важным продолжать оказание гуманитарной помощи афганскому народу и содействовать интеграции этой многострадальной страны в региональную экономику. В текущем году Казахстан отправил в Афганистан продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты. В связи с землетрясением в октябре на западе Афганистана была также оказана экстренная помощь – направлены спасатели, кинологи и медицинские работники в город Герат", – напомнил глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что разделяет озабоченность партнёров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции. Казахстан готов совместно с государствами – участниками Организации и далее противостоять этим вызовам.

"Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика Организации должна быть жёсткой, но предельно корректной, с учётом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою е\ё государств-участников", – подчеркнул лидер Казахстана.

Далее глава государства отметил, что в течение года была проделана большая работа по развитию потенциала Организации и повышению эффективности механизмов противодействия вызовам и угрозам. Президент сообщил, что на заседании в расширенном составе планирует сформулировать приоритеты предстоящего с 1 января 2024 года председательства Казахстана в Организации.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что наша страна нацелена на поступательное и сбалансированное развитие Организации, укрепление коллективной безопасности с учётом национальных интересов всех государств-членов.