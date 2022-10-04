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Зарплата медиков отстает от роста инфляции в РК - статистика
Статистики посчитали, что среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников (с учётом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний) во втором квартале 2022 года достигла 287,1 тысячи тенге — на 22,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
При этом покупательная способность номинальной заработной платы выросла на 7,9 процента. И лишь в сфере здравоохранения покупательная способность по сравнению со вторым кварталом 2021 года сократилась на 1,6 процента.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата сотрудников казахстанских компаний, с учётом малых предприятий, составляла 233,5 тысячи тг, на 18 процентов больше по сравнению со вторым кварталом 2020-го, а покупательная способность выросла на 9,8 процента.
Самые высокие среднемесячные номинальные заработные платы в секторе во втором квартале 2022 года были отмечены в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, а также финансовой и страховой деятельности: 561,6 тысячи и 540,4 тысячи тг соответственно.
Следом идут отрасли информации и связи (378,9 тысячи тг), профессиональной, научной и технической деятельности (378,7 тысячи тг), а также транспорта и складирования (330,4 тысячи тг).
Заметнее всего покупательная способность заработных плат по сравнению со вторым кварталом 2021 года выросла у работников сфер транспорта и складирования (на 17,6 процента), строительства (на 14,7 процента) и деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (на 13,6 процента).
При этом лишь в сфере здравоохранения покупательная способность по сравнению со вторым кварталом 2021 года сократилась — на 1,6 процента.
Наименьшие среднемесячные номинальные заработные платы наблюдались у работников сфер водоснабжения, а также сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (167,9 тысячи тг), сельского, лесного и рыбного хозяйства (171,1 тысячи тг.), искусства, развлечений и отдыха (179,4 тысячи тг.).
В региональном разрезе во втором квартале 2022 года самые высокие среднемесячные номинальные заработные платы были зафиксированы в нефтедобывающих Атырауской и Мангистауской областях: 471,9 тысячи и 414,8 тысячи тенге соответственно. Следом идут Улытауская область (364 тысячи тг), а также мегаполисы — Астана (346,7 тысячи тг) и Алматы (314,8 тысячи тг).
Наименьшие заработные платы наблюдались в Северо-Казахстанской области (212,1 тысячи тг), Шымкенте (218,7 тысячи тг) и Костанайской области (223,8 тысячи тг.).
Покупательная способность заработных плат по сравнению со вторым кварталом 2021 года выросла во всех регионах РК — от 1,1 процента в столице до 16 процентов в Кызылординской области.
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