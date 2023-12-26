Запущен сервис по отслеживанию Санта-Клауса

Компания Google по традиции запустила сервис по отслеживанию в режиме реального времени перемещения Санта-Клауса, передаёт BaigeNews.kz.

Сделать это можно через специальный сайт.

Уже более 20 лет Google воплощает в жизнь эту праздничную традицию. Через сайт можно узнать текущее местоположение Санты, его следующую остановку, расстояние и время до вашего дома. Также ведётся счетчик подарков, которые уже доставил Санта-Клаус. Также можно посмотреть фото мест, которые он уже посетил.

Пользователи сайта могут поиграть в праздничные игры, посмотреть рождественские видеоролики.