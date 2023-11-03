За совет устроиться на работу карагандинец ударил тестя ножом

Карагандинцу не понравился разговор с тестем о поиске работы и он ударил родственника ножом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в Караганде между двумя мужчинами произошёл конфликт. 59-летний мужчина пытался убедить своего 52-летнего зятя, что тому пора найти работу и самому обеспечивать себя. Но зять разозлился и ударил родственника ножом.

Тестя госпитализировали, а злоумышленник скрылся.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Ведётся следствие по статье 24-99 Уголовного кодекса РК “Покушение на убийство”. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде ареста.