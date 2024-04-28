За рекордную сумму продали часы пассажира "Титаника"

Часы самого богатого пассажира затонувшего парохода "Титаника" проданы на аукционе в Великобритании почти за 1,5 млн долларов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Золотые карманные часы принадлежали Джону Астору. Их продали за рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов.

По данным аукционного дома Henry Aldridge & Son, которые приводит телеканал Sky News, это самая крупная сумма, которая была когда-либо выручена с продажи памятного предмета с "Титаника".

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут.

Погибли около 1,5 тысячи человек. Обломки "Титаника" были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.

Сообщалось, что футляр для скрипки руководителя оркестра Уоллеса Хартли на затонувшем "Титанике" продадут на аукционе в Великобритании. Футляр нашли пристегнутым к телу музыканта через несколько дней после трагедии.