Футляр для скрипки с "Титаника" продадут на аукционе

Футляр для скрипки руководителя оркестра на затонувшем "Титанике" продадут на аукционе в Великобритании. Ориентировочная цена составляет 100-120 тысяч фунтов стерлингов, или 126-151 тысяча долларов. Об этом сообщил телеканал "МИР 24″, передает BaigeNews.kz.

Кожаный футляр со скрипкой, на которой играл руководивший оркестром Уоллес Хартли, нашли пристегнутым к его телу через несколько дней после гибели "Титаника".

Футляр с инструментом был передан невесте погибшего Марии Робинсон. Позже она пожертвовала скрипку британскому отделению "Армии спасения". В 40-е годы один из членов "Армии спасения" подарил инструмент своему ученику отдельно от футляра. После этого скрипка почти сто лет считалась утерянной.

Вновь ее обнаружили только в 2006 году. При этом специалисты в течение семи лет проводили исследования, чтобы доказать ее подлинность. В 2013 году инструмент ушел с молотка почти за за 1,5 миллиона долларов. Что касается футляра, то им в последние годы владел частный коллекционер, пишет газета Telegraph.

Ранее на продажу выставили дверь, на которой спаслась героиня "Титаника". Принято считать, что опора была дверью. На самом деле это часть богато украшенной дверной коробки.