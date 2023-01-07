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За первую неделю года на казахстанских трассах ограничения вводились 126 раз
Дорожные службы круглосуточно убирают снег на республиканских трассах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "ҚазАвтоЖол".
С первого января 2023 года 126 раз вводились ограничения движения на автодорогах республиканского значения из-за непогоды.
"Вот уже четвёртые сутки из-за обильных осадков сохраняется сложная дорожная обстановка на республиканских трассах Восточно-Казахстанской и Абайской областей. По информации РГП "Казгидромет", в этих регионах за неполную неделю количество осадков вдвое превысило месячную нормы — до 77 миллиметров при норме за месяц всего 11-31 миллиметр. Здесь дорожники устраняют снежные перемёты высотой около двух метров, которые образовались вследствие продолжительной непогоды", — рассказали в "ҚазАвтоЖоле".
Кроме того, с первого числа в вышеперечисленных регионах силами дорожных служб из снежного заноса вызволено более тысячи машин.
За аналогичный период для обработки проезжей части автодорог республиканского значения дорожники израсходовали семь тысяч противогололёдных материалов.
В авральном режиме работает и единый колл-центр "КазАвтоЖола" по короткому номеру 1403. За последние семь дней операторы обработали почти 30 тысяч звонков от пользователей республиканских трасс.
"Очистка автомобильных дорог республиканского значения от снега будет производиться в круглосуточном режиме до тех пор, пока дорожное полотно не будет приведено в надлежащее состояние. На линии работает 600 единиц спецтехники", — добавили в "ҚазАвтоЖоле".
Ранее в МВД призвали водителей не выезжать в непогоду на закрытые трассы.
Между тем в "Казавтожоле" напомнили, что за выезд на дорогу республиканского значения после оповещения о непогоде и закрытии трассы установлена административная ответственность в виде штрафа 30 МРП (103 500 тенге) вплоть до административного ареста до 15 суток.
Достоверную информацию о закрытых участках можно узнать, позвонив в единый круглосуточный call-центр "КазАвтоЖола" по короткому номеру 1403.
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