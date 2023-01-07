Снег, метель, плохая видимость: МВД призывает водителей не выезжать в непогоду

Фото: polisia.kz

После новогодних раздников в девяти регионах страны на 79 участках дорог республиканского и областного значения введены ограничения движения транспорта. Полицейские в очередной раз просят казахстанцев не выезжать на закрытые из-за непогоды трассы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Видеообращение записал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

"Как вы знаете погода начала портиться с Нового года, самые сложные дни выпали на 3 и 4 января, был снег, сильный ветер, метель, нулевая видимость. В девяти регионах страны на 79 участках автодорог республиканского и областного значения были введены ограничения движения транспортных средств. В этих условиях полицией с аварийно-спасательными службами и дорожными службами для обеспечения безопасности принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог. Вместе с тем отдельные водители, игнорируя ограничения движения на блокпостах полиции, выезжают в непогоду на опасные участки, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам. В большинстве случаев их транспорт застревает в снежных переметах и для их спасения полицейским и работникам ЧС приходится идти на риск и затрачивать ресурсы", — заявил Кайсар Султанбаев.

Он подчеркнул, что многие водители не понимают всю серьезность, особенно то, что они несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров.

"Так, 4 и 5 января в районе города Балхаша Карагандинской области на закрытом, в связи с ухудшением погоды, участке автодороги, собралось 1,5 тысячи человек на более чем 400 автомобилей. В тоже время на этом же участке пять автомашин с высокой проходимостью забуксовали в сугробах и вернулись обратно. Несмотря на это, отдельные водители на законные требования сотрудников полиции и акимата вели себя агрессивно и грубо, допускали оскорбления вплоть до применения силы. В отношении водителя Hyundai Creta, пытавшегося проехать через обочину, за невыполнение требований сотрудников полиции составлен протокол по статье 667 Административного кодекса. Сейчас дело направлено в административный суд", — рассказал Кайсар Султанбаев.

По его словам, аналогичный случай произошел 4 января на автодороге Омск – Майкапчагай в районе сел Богас, Кокпеты области Абай.