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polisia.kz Сегодня, 10:44
173
Сегодня, 10:44
173
Фото: polisia.kz

Снег, метель, плохая видимость: МВД призывает водителей не выезжать в непогоду

После новогодних раздников в девяти регионах страны на 79 участках дорог республиканского и областного значения введены ограничения движения транспорта. Полицейские в очередной раз просят казахстанцев не выезжать на закрытые из-за непогоды трассы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Видеообращение записал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев. 

"Как вы знаете погода начала портиться с Нового года, самые сложные дни выпали на 3 и 4 января, был снег, сильный ветер, метель, нулевая видимость. В девяти регионах страны на 79 участках автодорог республиканского и областного значения были введены ограничения движения транспортных средств. В этих условиях полицией с аварийно-спасательными службами и дорожными службами для обеспечения безопасности принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог. Вместе с тем отдельные водители, игнорируя ограничения движения на блокпостах полиции, выезжают в непогоду на опасные участки, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам. В большинстве случаев их транспорт застревает в снежных переметах и для их спасения полицейским и работникам ЧС приходится идти на риск и затрачивать ресурсы", — заявил Кайсар Султанбаев. 

Он подчеркнул, что многие водители не понимают всю серьезность, особенно то, что они несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров. 

"Так, 4 и 5 января в районе города Балхаша Карагандинской области на закрытом, в связи с ухудшением погоды, участке автодороги, собралось 1,5 тысячи человек на более чем 400 автомобилей. В тоже время на этом же участке пять автомашин с высокой проходимостью забуксовали в сугробах и вернулись обратно. Несмотря на это, отдельные водители на законные требования сотрудников полиции и акимата вели себя агрессивно и грубо, допускали оскорбления вплоть до применения силы. В отношении водителя Hyundai Creta, пытавшегося проехать через обочину, за невыполнение требований сотрудников полиции составлен протокол по статье 667 Административного кодекса. Сейчас дело направлено в административный суд", — рассказал Кайсар Султанбаев.

По его словам, аналогичный случай произошел 4 января на автодороге Омск – Майкапчагай в районе сел Богас, Кокпеты области Абай.

"За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и выезд на закрытый опасный участок в отношении двух водителей Lada 21703 и Toyota Avalon были составлены протоколы по статье 667 КоАП. Необходимо отметить, что при ухудшении погодных условий ситуация на автодорогах заблаговременно доводится до населения посредством sms-рассылок, через интернет-каналы и телерадиовещания. И последнее, хотелось бы напомнить об установленной административной ответственности к водителям транспортных средств в случаях неповиновения законным требованиям полиции, перекрывающим выезд на трассы, в виде штрафа 30 МРП (103 500 тенге) вплоть до административного ареста до 15 суток, — отметил спикер.

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#полиция #штормовое предупреждение
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:44
173
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