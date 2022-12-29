15 суток ареста грозит водителям за выезд на закрытые из-за непогоды трассы в Казахстане

Фото: пресс-службы МЧС РК

Казахстанским водителям может грозить арест до 15 суток за выезд на закрытые трассы в непогоду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

В октябре 2022 года было издано постановление правительства "Об утверждении Правил прекращения или временного ограничения движения транспортных средств на дорогах". Согласно документу водителей, игнорирующих предупреждение о закрытии дорог и отправляющихся в путь в непогоду, будут наказывать.

Нарушителей будут привлекать к ответственности по статье 667 КоАП РК. За неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, гражданам на первый раз грозит штраф в размере 30 МРП, или 91 890 тенге в 2022 году, либо арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения в течение года — арест от 15 до 20 суток. Тем, кого арестовывать нельзя (инвалидов, к примеру), — штраф до 50 МРП, или 152 150 тенге.

Ранее вся ответственность за то, что люди выезжали на закрытую трассу, ложилась на полицейских. Порой, чтобы не пустить автомобили на заснеженные отрезки, патрульные вынуждены были своими телами перекрывать проезд. Но автомобилисты продолжали игнорировать на запреты. Такое геройство водителей оборачивалось утомительными, часто опасными поисково-спасательными операциями с вытаскиванием машин из сугробов и отогревом людей. Возможно, считают эксперты, такие жёсткие меры заставят водителей задуматься, ведь были в Казахстане и печальные исходы путешествий в зимний период.