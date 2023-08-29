Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре

К Земле приближается комета Нишимура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Московский планетарий.

Недавно открытая комета Нишимура, возможно, станет видима невооруженным глазом к середине сентября.

На фотографии 18 августа 2023 года Дэна Бартлетта (США) хорошо видны зеленая кома и тонкий хвост кометы Нишимура.

"13 сентября 2023 года комета Нишимура окажется на ближайшем к Земле расстоянии в 34 млн км (0,288 а.е.), а 18 сентября 2023 года приблизится к Солнцу на расстояние 33 млн км (0,221 а.е.), в этот день комета Нишимура пройдет перигелий", - говорится в сообщении.

По информации Московского планетария, комета Нишимура пролетит по зодиакальным созвездиям: в конце августа и начале сентября она переместится из созвездия Близнецы в созвездие Рак. В середине сентября комета пройдет через Лев, а во второй половине сентября посетит Деву.