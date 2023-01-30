Январские события: в МИД РК прокомментировали участие иностранцев в беспорядках

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Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал заявление генерального прокурора РК об участии иностранных граждан в январских беспорядках в Алматы в январе 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Расследованием занимаются правоохранительные органы. Мы предоставляли заявление Таджикистана и Кыргызстана. Правоохранительные органы трёх стран сейчас на связи. МИД не может вмешиваться в расследование", — сообщил Смадияров.

Напомним, 5 января Генпрокурор Берик Асылов, отвечая на вопросы журналистов в мажилисе, заявил, что в грабежах и беспорядках участвовали граждане России, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. "Они тоже совершали преступления, правонарушения, разбой, грабежи, их также задерживали. Точное количество я не смогу сказать", - сказал тогда Генпрокурор.

Внешнеполитические ведомства двух стран, Таджикистана и Узбекистана, сразу опровергли эту информацию. Их представители заявили, что государства категорически отрицают какую-либо причастность своих граждан к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане.

В заявлении МИД Кыргызстана было сказано, что в рамках расследования уголовных дел по факту массовых беспорядков двух граждан Кыргызстана привлекли к ответственности с условным сроком отбывания наказания.