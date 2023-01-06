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mfa.tj Сегодня, 22:05
209
Сегодня, 22:05
209
Фото: mfa.tj

МИД Таджикистана опроверг причастность граждан страны к январским протестам в Казахстане

В МИД Таджикистана опровергли причастность граждан страны к январским беспорядкам 2022 года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vecherka.tj.

"Таджикская сторона не получала от Казахстана по официальным каналам информации об участии её граждан в событиях прошлого года", - сообщили в МИД. 

В ведомстве уточнили, что после публикации новости в казахстанских СМИ посольство Таджикистана обратилось в соответствующие структуры Казахстана, "и эти факты не подтвердились".

Напомним, 5 января генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил в парламенте, что "иностранные граждане подозреваются в участии в массовых беспорядках и других преступлениях. Среди них граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана".

Ранее власти Кыргызстана также заявили о том, что граждане их страны не причастны к январским событиям в РК.

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#январские события #МИД #Таджикистан #беспорядки #Берик Асылов
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:05
209
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