Были ли на самом деле 20 тысяч террористов в январе 2022, объяснил генпрокурор

Фото: BaigeNews.kz

Спорную информацию про 20 тысяч террористов во время январских событий прокомментировал Генеральный прокурор Берик Асылов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

"Разная информация поступала. В том числе и такая. (...) Из-за действий правонарушителей нам тогда казалось, что действительно... Разная информация поступала, в том числе и от граждан, что зарубежные преступники есть, в том числе говорили на иностранном языке - на кыргызском, узбекском. И у общества появилось действительно (ощущение. - Авт.), что нападающие - все террористы. Я вам скажу, что все лица, совершившие террористические акты считаются террористами. Не обязательно ему с бородой или с автоматом бегать. Даже многие правоохранительные органы, когда расследовали, мне задавали вопрос: "Где эти терроисты?". И у общества такой же вопрос появился. Я вам сразу скажу, террористы официально не заявляли, что они террористы. Все их действия, когда они нарушали, сжигали, брали акимат, все их действия мы считаем, что они совершили терроистический акт, и естественно террористами их считаем", - сказал Берик Асылов, отвечая на вопросы журналистов.

Журналисты поинтересовались, откуда взялась эта цифра, кто посчитал и передал эти данные президенту.

"Я лично не считал. Это вы откуда такой вопрос (взяли. - Авт.)", - ответил Берик Асылов.

Он добавил, что среди нарушителей были граждане России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.

"Они тоже совершали преступления, правонарушения, разбой, грабежи, их также задерживали. Точное количество я не смогу сказать", - прокомментировал Генпрокурор.

Ранее группа депутатов "Жаңа Қазақстан" направила запрос с требованием дать ясную картину и оценку январским событиям. Депутат Едил Жанбыршин отметил, что правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, сообщили о 238 погибших. Однако после следственных действий казахстанцы так и не получили ответы на заданные вопросы.