"Я перенёс операцию" — Мухамедиулы просит суд перевести его под домашний арест

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В Астане началось главное судебное разбирательство в отношении экс-министра и директора Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы. В ходе слушания его адвокат попросил изменить меру пресечения на домашний арест, передаёт BaigeNews.kz.

"Адвокат заявил ходатайство о назначении предварительного судебного заседания, решения вопроса прекращения уголовного дела в отношении вас в связи с отсутствием состава преступления, также просит изменить меру пресечения на домашний арест", — сказал судья суда №2 Байконырского района Баглан Идирисов.

Арыстанбек Мухамедиулы попросил изменить ему меру пресечения и освободить под домашний арест из-за ухудшения здоровья.

"Нам целесообразно было бы сначала начать предварительное судебное слушание, а затем перейти на ГСР. Мы сколько ходатайствуем о том, чтобы перейти на домашний арест в связи с тем, что я несколько дней назад перенёс вторую операцию, и здоровье с каждым днём ухудшается, и было бы целесообразно перейти на домашний арест", — сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Кроме того, он потребовал отменить судебное разбирательство в связи с отсутствием необходимых доказательств.

"Вы ознакомились с материалами дела, и как заявили все адвокаты, это сфабрикованное дело, ничем не доказанное, ни одного факта не имеется, и тем не менее мы находимся здесь. Исходя из гуманности и построения справедливого Казахстана, которые анонсировал наш уважаемый президент Касым-Жомарт Токаев, мы требуем, чтобы прекратили беззаконие и данное разбирательство отменили", — заявил Мухамедиулы.

Напомним, Мухамедиулы взяли под стражу 28 мая 2022 года. Его подозревают в крупных хищениях в Нацмузее. Известно, что музей выплатил подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" 1,3 миллиарда тенге. Экспертное исследование установило, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге.

По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится также по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.