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Мог раздавать госимущество родственникам - Антикор о деле бывшего министра культуры Мухамедиулы
Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении директора Национального музея Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
"Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности Министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры", – говорится в сообщении.
Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.
Сегодня стало известно, что срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы продлён до четырёх месяцев, то есть до 26 сентября 2022 года. Расследование продолжается.
Экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, возглавивший Национальный музей в июле 2019 года, был взят под стражу 28 мая.
Ранее Антикор сообщал о том, что руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 миллионов тенге из бюджета. После появления сообщений о проверке госучреждения в соцсетях писали о попытке суицида Мухамедиулы во время обыска, однако пресс-секретарь директора Нацмузея опроверг эту информацию.
Позже стало известно, что Национальным музеем подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" было выплачено 1,3 миллиарда тенге. Проведённым экспертным исследованием установлено, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге. Таким образом, цифра в 1,2 миллиарда означает не общую сумму договора, а то, что стоимость работ необоснованно завышена на 1,2 миллиарда тенге.
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