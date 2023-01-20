Бывшему министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок ареста

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Экс-министру культуры и спорта и директору Национального музея, находящегося под стражей, продлили арест ещё на один месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Астаны.

"17 января 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы А. на один месяц", — говорится в сообщении столичного суда.

Напомним, его взяли под стражу 28 мая 2022 года.

Антикор сообщал о том, что руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 миллионов тенге из бюджета. После появления сообщений о проверке госучреждения в соцсетях писали о попытке суицида Мухамедиулы во время обыска, однако пресс-секретарь директора Нацмузея опроверг эту информацию.

Позже стало известно, что музей выплатил подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" 1,3 миллиарда тенге. Экспертное исследование установило, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге.

По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится также по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.

Сегодня стало известно, что срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы продлён до девяти месяцев.